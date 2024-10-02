Американська IT-компанія звільнила працівників з російським громадянством

Американська IT-компанія ABBYY звільнила співробітників із російським громадянством зі своїх офісів у Сербії, Угорщині та на Кіпрі. Про звільнення 30 вересня у мережі Х повідомила колишня співробітниця кіпрського офісу компанії. Інформацію про звільнення також на умовах анонімності підтвердив один зі співробітників компанії в сербському офісі, повідомляє Радіо Свобода.

"У неділю ввечері у розкладі з’явилася зустріч із керівництвом компанії, на яку було запрошено більшість співробітників сербського офісу. Загалом я здогадався, до чого все йде – відключено чат, Мandatory Meeting у назві. На зустрічі говорили стандартні слова про те, що "ми ухвалили рішення, нам потрібно рухатися далі", щось про трансформацію та поділ і одразу відключили доступ до всієї робочої інфраструктури", – розповів журналістам звільнений співробітник ABBYY.

За його словами, на зустрічі було близько 100 людей, а потім такі ж зустрічі провели для російських співробітників угорського та кіпрського офісів. Він пояснив, що звільнили лише росіян, решта співробітників ще працює, але «що з ними буде далі – незрозуміло».

"Гадаю, одна з причин у тому, що наші клієнти – великі американські компанії, і ми працюємо з їхніми документами. Мабуть, вони були незадоволені тим, що до їхньої інформації можуть отримати доступ росіяни. Але це моє припущення", – додав співрозмовник.

Компанія ABBYY була заснована у 1989 році уродженцем Єревана, випускником Московського фізико-технологічного інституту Давидом Яном. Тепер штаб-квартира компанії розташовується у США. Компанія розробляє програмне забезпечення для розпізнавання тексту. У 2022 році ABBYY пішла з Росії.

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