Міністр оборони США назвав удари по Ізраїлю "кричущим актом агресії"

Міністр оборони США Ллойд Остін провів розмову з міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галлантом і заявив йому, що напад з боку Ірану є "кричущим актом агресії", повідомляє Європейська правда.

Глава Пентагону відзначив, що також висловив свої найглибші співчуття сім'ям, які постраждали від терористичної стрілянини в Ізраїлі.

"Сьогодні я розмовляв з Міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галланом після кричущого акту агресії Ірану проти Ізраїлю. Ми з міністром висловили взаємну вдячність за скоординовану оборону Ізраїлю від майже 200 балістичних ракет, запущених Іраном, і зобов'язалися залишатися в тісному контакті" , – повідомив Остін.

Іран 1 жовтня завдав ракетного удару по Ізраїлю – ізраїльські військові кажуть, що було випущено близько 180 ракет, більшість з яких були перехоплені.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу назвав атаку "великою помилкою" і пообіцяв, що Іран заплатить за неї.

США підтвердили, що перехопили кілька ракет, запущених Іраном в бік Ізраїлю, і заявили, що залишатимуться "в тісному контакті" з Ізраїлем.