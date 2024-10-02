На форумі оборонних індустрій підписали 7 угод – Мінстратегпром

Міжнародний форум оборонних індустрій у 2024 році об'єднав 168 іноземних і 115 українських оборонних компаній та асоціацій.﻿ Про це йдеться в повідомленні міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, повідомляє Економічна правда.

"Сьогодні в нас був дуже продуктивний день. Наш форум відвідало понад 280 компаній із 32 країн та організацій. Загалом було понад 700 відвідувачів. Підписано сім угод різного типу" , - розповів міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

Основні теми форуму - досягнення та виклики виробництва озброєння в Україні, створення нових та зміцнення наявних партнерств. Також обговорювалося досягнення домовленостей про подальші перспективи співпраці - як між компаніями, так і між оборонними галузями країн-партнерів.

Як повідомили в Мінстратегпромі, у межах форуму підписано кілька важливих документів про співпрацю.

Перший документ підписали ще до офіційного початку форуму - це лист про наміри між Міноборони України, Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України та Міністерством оборони Данії щодо впровадження фінансової підтримки виробництва оборонної продукції в Україні.

На форумі також підписано меморандум про взаєморозуміння між Мінстратегпромом і DI Defence and Security Industries Association (Данія). Крім того, українські компанії підписали низку документів із іноземними компаніями щодо розвитку виробництва боєприпасів, засобів РЕБ, повітряних і морських дронів, ремонту західного озброєння.

Зазначається, що цього року на полях форуму відбулося близько 120 B2B зустрічей між учасниками. Найчисленнішими стали делегації з Данії, Сполученого Королівства, США, Франції, Італії, Чехії.

У межах форуму було підписано близько 20 документів, зокрема угод і меморандумів про виготовлення дронів, ремонт і виробництво бронетехніки та боєприпасів. Важливою подією форуму стало створення Альянсу оборонних індустрій, до якого на момент закриття форуму приєдналися 38 компаній із 19 країн.