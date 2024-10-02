ЗМІ: У російському Підмосков'ї застрелився колишній міністр ЛНР

У російському Підмосков'ї з вогнепальним пораненням голови знайдено мертвим колишнього "міністра палива, енергетики та вугільної промисловості" так званої "ЛНР" Костянтина Завізєнова, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні російського видання ASTRA.

Там пишуть, що Завізєнов застрелився з мисливської рушниці, яка йому належала, у своєму будинку в Істринському районі Московської області.

За словами його сина, які наводить Mash, чиновник зловживав алкоголем і останні півтора тижня перебував у запої, важко переживаючи розставання з дружиною. Син також повідомив, що поруч із тілом знайдено передсмертну записку.

Нагадаємо, у серпні 2022 року Завізєнов був призначений "міністром" палива, енергетики та вугільної промисловості так званої "ЛНР".