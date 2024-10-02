У Києві затримали ще чотирьох поплічників РФ, які палили автомобілі ЗСУ

Національна поліція та Служба безпеки України затримали у Києві ще чотирьох поплічників спецслужб РФ, які підпалювали авто Сил оборони, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють столична поліція, СБУ, Офіс генпрокурора.

За даними слідства, у вересні 2024 року в Оболонському районі близько першої години ночі 21-річний молодик, на одній з вулиць, де він проживає, підпалив автомобіль "Opel Campo" зеленого кольору. Згодом через месенджер Telegram він відзвітував про виконану роботу, однак отримав прохання наступного разу якісніше знімати відео.

Двоє інших підозрюваних чоловіків 26 та 29 років, які вже притягувались до кримінальної відповідальності за майнові злочини та наркотики, у Дарницькому районі підпалили автомобіль "Volkswagen – LТ45".

Також, у цьому ж районі столиці 34-річна наркозалежна киянка підпалила автомобіль "Volkswagen".

Замовлення підозрювані отримували через Telegram. Машини військовослужбовців шукали у тих районах, де проживають. Далі на свій мобільний телефон вони знімали, як горять автомобілі з метою подальшого звітування перед замовниками. За спалену машину їм обіцяли заплатити по 1000 доларів США.

СБУ зазначає, що всіх чотирьох зловмисників було затримано протягом декількох годин "по гарячих слідах" після вчинення злочинів.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.