Омбудсмен розповів, скільки українських дітей викрала Росія

Росія незаконно викрала понад 20 тисяч українських дітей. Також існує ризик депортації ще 1,5 млн українських дітей, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява омбудсмена з прав людини Дмитра Лубінця.

Уповноважений виступив на третьому пленарному заході міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

"Повідомив присутніх про те, що РФ викрала з України понад 20 тисяч дітей. Проте існує високий ризик депортації ще 1,5 млн дітей, які лишаються на тимчасово окупованих територіях. Примусово переміщеним та депортованим змінюють персональні дані для того, аби рідні та Батьківщина не змогли їх віднайти та повернути", - зазначив омбудсмен.

Як зазначив Лубінець, українських дітей відправляють у так звані "табори перевиховання", де зомбують російською пропагандою.

Також він розповів партнерам про депортацію інтернатних закладів, таких як Олешківський дитячий будинок-інтернат у Херсонській області. Вихованців спочатку перемістили на окуповані території, а потім депортували в Росію. Дітей з Херсонського обласного будинку дитини взагалі депортували до Росії та усиновили без дозволу.

"Нам відомі факти, що вивезені до РФ українські діти-сироти отримують неналежну медичну допомогу та мають не гідні умови перебування", - додав омбудсмен.

Депортація дітей

Варто зазначити, що Росія з початку повномасштабної війни продовжує незаконно вивозити українських дітей. Саме за депортацію дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

Україна працює над повернення дітей, проте, за словами омбудсмена, це процес складний. Росія не йде на контакт, а кожен випадок розглядається окремо.

Днями стало відомо, що Україні вдалося евакуювати з окупації сім'ю - мама та тьох дітей.