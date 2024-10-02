Опитування показало, скільки українців планують виїхати через проблеми в енергетиці взимку

Майже 90% українців планують провести осінньо-зимовий період 2024 року на своєму постійному місці проживання, пише Александр Белоус, РБК-Україна.

Про це говорять дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Переміститись планують близько 10% респондентів. З них 4% у межах області, 3% у межах країни, 2% за кордон.

Дві третини (64%) респондентів опитаних українців на момент проведення опитування мали стабільне постачання електроенергії, ще близько 30% зазначили про мінімальні відключення, 4% стикаються з відключеннями часто, ще 1% - постійно. Серед регіонів найгіршою ситуація є у східних областях: 13% опитаних мешканців зазначають про часті відключення.

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 20-23 вересня 2024 року серед 1000 респондентів. Опитування проводилося по всій території України (крім окупованих територій Криму і Донбасу). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 3,1%.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що енергетична стійкість - один із наших найбільших викликів цієї зими та осені. За його словами, ми успішно подолали три опалювальні сезони, "але майбутня зима може бути найважчою".

За прогнозом ООН, цієї зими українцям слід очікувати відключення електроенергії тривалістю від чотирьох до 18 години на добу.