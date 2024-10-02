Ексміністр оборони Британії закликав відправити війська в Україну

Колишній очільник міністерства оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що країна повинна відправити війська, щоб допомогти тренувати і підтримувати українську армію, а також що наразі прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу показує, як перемогти очільника Кремля Владіміра Путіна. Про це він написав у матеріалі для The Telegraph, повідомляє Європейська правда.

Воллес акцентував, що Захід "робив сильні та сміливі заяви щодо Росії", однак "реальність така, що ми не досягли своєї мети, і західна політика поступової допомоги Україні не працює".

Він вважає, що у Путіна є два козирі: посилати росіян на війну, бо він знає, що "ізольований від внутрішнього бунту", та слабка віра у те, що Захід послідовний у своїх словах про те, що "він повинен зазнати поразки, а Україна – перемогти".

Однак він вірить, що є спосіб довести очільнику Кремля, що він помиляється.

"Так, це вимагає лідерства і непопулярних рішень, і так, це також вимагає ризику. Україна може перемогти, а Путін може і повинен зазнати поразки" , – написав він.

На думку Воллеса, Захід повинен вчити українських військових.

"Британія могла б підготувати 100 тисяч, якби захотіла. Уявіть, що могла б зробити вся Європа. Ми можемо тренувати їх тут, але ми також можемо тренувати їх в Україні" , – вважає ексочільник британського Міноборони.

Він вважає, що Британія повинна відправити війська, щоб допомогти тренувати і підтримувати українську армію.

"Не воювати, а допомогти тиловим ешелонам обслуговувати обладнання, яке ми всі надіслали. Війська могли б допомогти в лікуванні поранених" , – пояснив він.

Також він акцентував, що Британія повинна використати "своє часто демонстроване "лідерство", щоб домогтися угоди про членство України в НАТО.

"В Європі є багато тих, хто приєднається до нас. Дехто вже приєднався" , – додав він.

Говорячи про ізраїльського прем’єра, Воллес зазначив, що Ізраїль демонструє світові, що розмови в ООН і "ввічливе прохання" не працюють. Тому, якщо він цього не зробить – ніхто інший не убезпечить Ізраїль.