Зеленський провів кадрові зміни у Службі зовнішньої розвідки

Президент Володимир Зеленський своїми указами провів кадрові зміни серед заступників голови Служби зовнішньої розвідки, повідомляє Українська правда.

Згідно з указами президента, Олег Луговський звільнений з посади заступника голови і призначений на посаду першого заступника голови СЗР.

Також з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки звільнений Олег Сінайко, а на аналогічну посаду призначений Геннадій Богач.

Про причини кадрових перестановок в указах президента не сказано.

Нагадаємо, 26 березня головою Служби зовнішньої розвідки Зеленський призначив Олега Іващенка.