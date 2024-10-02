Теракт у Тель-Авіві: серед поранених є українка

Через теракт у Тель-Авіві семеро людей загинули, ще 16 постраждали. Серед поранених - українка, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірi телемарафону.

"Хочу сказати, що, на жаль, стало відомо сьогодні, що серед жертв теракту в Яффо, який відбувся вчора перед атакою Ірану, виявилося 7 загиблих і 16 поранених. І серед поранених одна громадянка має подвійне громадянство. Тобто має український паспорт. Нам поліція надала інформацію сьогодні вранці" , - розповів він.

За словами Корнійчука, консул відвідає постраждалу сьогодні чи завтра, за попередньою інформацією, її життю нічого не загрожує.

Він також зазначив, що зараз в Ізраїлі залишається близько 15 тисяч українців, які стоять на консульському обліку, але загалом ця цифра набагато більша.

Теракти в Ізраїлі

1 жовтня в Тель-Авіві невідомі почали стрілянину в районі Яффо. Спочатку повідомлялося про чотирьох загиблих та сімох постраждалих. Пізніше кількість жертв і поранених зросла.

Зазначимо, що в Ізраїлі час від часу відбуваються теракти. Наприклад, 30 листопада 2023 року в Єрусалимі невідомі вчинили стрілянину біля автобусної зупинки, розташованої неподалік в'їзду до міста. Повідомлялося про 8 поранених та одну загиблу.