Сибіга у Польщі не мав офіційної зустрічі з Сікорським

Візит міністра закордонних справ України до Польщі, що відбувся цього тижня, супроводжувала розбіжність заяв МЗС двох країн щодо того, чи зустрівся польський міністр зі своїм українським колегою, повідомляє Європейська правда.

Польська агенція PAP опублікувала заяву речника МЗС Польщі Павла Вронського, який розповів, що переговори Сибіги з головою польської дипломатії Радославом Сікорським взагалі не планувалися.

Утім, за його словами, обидва міністри мали би побачитися, оскільки мали стати учасниками однієї з панелей Варшавського безпекового форуму (без подальших офіційних переговорів). Але у підсумку Сікорський не зміг бути присутнім і на цій панелі через зайнятість в уряді.

Водночас українські дипломати наполягають, що міністри все ж зустрілися.

"Зустріч відбулася. Сибіга і Сікорський мали зустріч ввечері, але це була не офіційна "двосторонка", а дружнє спілкування. Український міністр подякував за всебічну допомогу Польщі, вони обговорили кроки для подальшого розвитку добросусідських відносин, подальші кроки для вирішення чутливих питань історичного минулого" , – заявив співрозмовник в МЗС.

Під час візиту до Варшави Сибіга зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою, а також очільниками Сейму та Сенату Польщі, які у тому числі підняли питання про ексгумації загиблих на Волині поляків.