Ізраїль не буде таким стриманим, відповідаючи на атаку Ірану – WSJ

Ізраїль зважує, як відповісти на вчорашню ракетну атаку Ірану. Він може завдати удару по одному іранському військовому об'єкту. Але мало хто очікує, що цього разу відповідь Ізраїля буде такою ж обмеженою, що стане новим випробуванням для адміністрації Байдена, яка намагається уникнути ескалації, зазначають кореспонденти газети The Wall Street Journal, повідомляє Дзеркало тижня.

"США вже не мають достатніх дипломатичних важелів для примусу до припинення вогню в Газі й Лівані" , — сказав Джонатан Панікофф, колишній офіцер американської розвідки, який зараз працює в Атлантичній раді, вашингтонському аналітичному центрі.

Тепер, коли Іран запустив понад 180 балістичних ракет по Ізраїлю, який, схоже, сповнений рішучості здійснити рішучу відповідь, "завдання уникнення регіональної війни знаходиться в найскладнішій точці з 7 жовтня", додав Панікофф.

"На відміну від останньої ракетної атаки Ірану, Ізраїлю не потрібно боятися, що удар по Ірану призведе до серйозного зіткнення з "Хезболлою". Нещодавній наземний наступ Ізраїля проти "Хезболли" і її величезних ракетних сил значно зменшив її можливості" , — вважають кореспонденти.

На думку деяких аналітиків, ізраїльська атака на ядерні об'єкти або нафтову інфраструктуру Ірану значно підвищила б ставки. Такий авіаудар може спровокувати Тегеран на більш потужний ракетний обстріл, організацію терористичних атак проти ізраїльських інтересів за кордоном і активізацію ядерної програми, що прискорить шлях Ірану до створення бомби.

Але Ізраїль, швидше за все, уникатиме ударів по цілях, які можуть спровокувати повномасштабну війну з Іраном, вважає Норман Рул, який з 2008 по 2017 рік обіймав посаду керівника американської розвідки по Ірану.

Нагадаємо, що Армія оборони Ізраїля, коментуючи іранську атаку 1 жовтня, заявила, що вважає це оголошенням війни й анонсувала "безпрецедентну відповідь". Крім того, прем'єр-міністр Ізраїля Беньямін Нетаньягу заявив, що Іран, коли завдав масованого удару балістикою, "зробив велику помилку" і буде покараний за свої дії.