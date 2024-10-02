У шведському Стокгольмі обстріляли посольство Ізраїлю

Шведська поліція заявила в середу, що напередодні біля посольства Ізраїлю в Стокгольмі сталася стрілянина. З посиланням на AFP, повідомляє Європейська правда.

За словами правоохоронців, вони отримали повідомлення про "вибух", який пролунав на вулиці біля посольства в центрі Стокгольма незадовго до 18:00 у вівторок.

"Ми виявили сліди, що вказують на стрілянину біля посольства Ізраїлю, але ми не хочемо розкривати, які саме сліди було виявлено, оскільки розслідування триває" , – сказала AFP речниця поліції Стокгольма Ребекка Ландберг.

У заяві шведської поліції йдеться про те, що за наявною інформацією, будівля посольства зазнала пострілів.

Речниця додала, що внаслідок стрілянини ніхто не постраждав і що розпочато розслідування за фактом злочину із застосуванням зброї за обтяжувальних обставин, створення небезпеки для оточуючих і незаконних погроз.

Поліція не провела жодних арештів, але речниця зауважила, що район перебуває під пильним наглядом камер, і поліція активно збирає та аналізує матеріали.

Повідомляли також, що вранці у Копенгагені пролунали два вибухи біля посольства Ізраїлю, ймовірно, на тлі вечірньої ракетної атаки Ірану проти Ізраїлю у відповідь на операцію проти "Хезболли" у Лівані.

Згодом стало відомо, що правоохоронці затримали трьох підозрюваних у ранкових вибухах, що сталися біля посольства Ізраїлю.