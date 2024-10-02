У Міноборони заявили, що нові повістки з QR-кодом вже тестують
Міноборони хоче запровадити новий формат повісток, що тепер міститимуть QR-код: їх запровадять найближчим часом і вже тестується функціональність, повідомляє Економічна правда.
Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в коментарі для DOU.
QR-код, розміщений на кожній повістці, дозволить через застосунок "Резерв+" миттєво перевірити чинність документа. В застосунку з’явиться сканер, яким цей код можна буде відсканувати, щоб отримати інформацію, зокрема:
- чинність повістки;
- дату та номер документа;
- ТЦК, який видав повістку;
- ім’я особи, яка підписала документ;
- призначення повістки (уточнення даних, направлення на ВЛК, бойова повістка) та інші деталі.