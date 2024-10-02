Кіберфахівці ГУР атакували банківський сектор РФ - джерело

Фахівці Головного управління розвідки здійснили чергову кібератаку на банківський сектор Росії, який забезпечує її агресію проти України. З посиланням на співрозмовника з військової розвідки, повідомляє Ліга.net.

За його даними, під удар кіберкорпусу розвідки, зокрема, потрапили Альфа-Банк, банк "Открытие" та телекомунікаційний оператор "Ростелеком".

Співбесідник зазначив, що внаслідок атаки стався глобальний збій у системі швидких платежів, а також припинили роботу мобільні застосунки банків, онлайн-банкінг та внутрішні сервіси фінансових установ.

Загалом навіть пропагандистські ресурси РФ визнали глобальний збій, але не зазначали його причин й не могли назвати терміни відновлення роботи сервісів. В Альфа-Банку згодом заявили, що у них нібито були технічні роботи й що наразі вдалося відновити роботу.