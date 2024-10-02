Зеленський затвердив низку рішень РНБО щодо оборонного бюджету

Рада національної безпеки та оборони України ухвалила низку рішень щодо оборонного бюджету на наступний рік. Їх затвердив президент України Володимир Зеленський. З посиланням на відповідний указ глави української держави, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Рішення РНБО передбачає низку доручень Кабміну щодо видатків у проекті держбюджету за статтями, пов'язаними із забезпеченням нацбезпеки та оборони. Таким чином, уряд має:

передбачити у проекті держбюджету загальний фінансовий ресурс на забезпечення національної безпеки та оборони України обсягом не менше 26,3% ВВП для сектору безпеки та оборони України. Фінансування потреб сектору безпеки та оборони має становити не менше 2 223 042,4 млн гривень;

забезпечити можливість збільшення у 2025 році витрат на нацбезпеку та оборону з урахуванням військово-політичної обстановки та вимог бюджетного законодавства.

вжити заходів для того, щоб у 2025 році було першочергово профінансовано діяльність суб'єктів сектору безпеки та оборони України з низки напрямків, зокрема розвитку сектору за стандартами НАТО та ЄС, підтримка та збільшення здібностей ЗСУ та захист об'єктів критичної інфраструктури.

вжити заходів для забезпечення своєчасного фінансування на виплату грошового забезпечення військових, осіб рядового та начальницького складу, поліцейських;

забезпечити інформування апарату РНБО щомісяця до 15 числа про стан фінансування сектору безпеки та оборони.

Водночас органам сектору безпеки та оборони України доручили:

посилити фінансову дисципліну у сфері управління бюджетними коштами та забезпечити цільове та ефективне використання бюджетних коштів;

забезпечити контроль за виконанням умов та строків виконання держконтрактів на закупівлю товарів, робіт та послуг оборонного призначення.

При цьому Мінфін, згідно з рішенням РНБО, має забезпечити своєчасне фінансування видатків Держбюджету, які передбачені для сектору безпеки та оборони.

Нагадаємо, раніше уряд подав до Ради проект державного бюджету на 2025 рік. Ініціатива зокрема передбачає підвищення оборонних витрат.

Згідно з документом, фінансування сектору безпеки та оборони у 2025 році має становити 2223 млрд грн, це 26,3% від прогнозованого ВВП країни.