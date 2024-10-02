Close button

МЗС засудило атаку Ірану по Ізраїлю та закликало партнерів так само захищати небо України

МЗС засудило атаку Ірану по Ізраїлю та закликало партнерів так само захищати небо України
Фото: Курс України

МЗС України рішуче засудив масовану іранську ракетну атаку проти Ізраїлю увечері 1 жовтня 2024 року та закликав сторони близькосхідного протистояння не допустити переростання конфлікту у широкомасштабну війну.﻿﻿ З посиланням на заяву МЗС, повідомляє Українська правда.

"Мирні люди ніколи не повинні бути цілями для смертоносних атак. Вчергове закликаємо усі сторони близькосхідного протистояння не допустити переростання конфлікту у широкомасштабну війну, наслідки якої матимуть катастрофічний характер не лише для людей у регіоні, але й для всього світу.
Україна, яка вже понад два з половиною роки чинить опір неспровокованій збройній агресії, протистоїть не лише державі-агресору Росії, але й її поплічникам, зокрема Ірану, який постачає російському режиму озброєння для війни проти нашої держави. Засуджуємо дії іранського режиму, які дестабілізують одразу два регіони: Європу та Близький Схід.
Підтримуємо оперативні дії союзників та партнерів Ізраїлю, які вжили превентивних заходів для мінімізації негативних наслідків ракетних обстрілів ізраїльської території з боку Ірану. Закликаємо союзників України так само рішуче та без коливань захищати українське небо від російських ракетних та дронових атак, оскільки людське життя є однаково цінним у будь-якій частині світу", - йдеться у заяві.

Дипломати наголосили на важливості неухильного дотримання всіма державами світу норм і принципів міжнародного права та Статуту ООН.

В МЗС зазначають, що якнайшвидша стабілізація безпекової ситуації на Близькому Сході є важливою умовою для недопущення подальшої регіональної дестабілізації.

Новини

Популярні теми форуму

analytics