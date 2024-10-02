США виділили $825 млн на підтримку української енергетики

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділило 825 мільйонів доларів на підтримку енергетичної системи України цієї зими. Про це заявила адміністраторка USAID Саманта Павер під час свого візиту до Києва, повідомляє Радіо Свобода.

За її словами, ця сума – вдвічі більша, аніж USAID виділяв на енергетику минулого року.

«З наближенням зими Путін знову атакує енергетичну інфраструктуру, сподіваючись використати холодну погоду як зброю проти українського народу. Тому ми виділили 825 мільйонів доларів на енергетичну систему України цієї зими. Це майже вдвічі більше, ніж ми інвестували минулого року. І ці ресурси тепер дозволять нам підтримати тих, хто проводить ремонтні роботи, нарощує потужності й захищає критично важливу інфраструктуру» , – зазначила адміністраторка USAID.

Крім того, USAID виділяє 237 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу Україні.

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