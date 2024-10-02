Стало відомо, коли буде голосування за новий склад Єврокомісії

Президентка Європарламенту Роберта Метсола оголосила, що проведення слухань щодо кандидатур комісарів нової Єврокомісії відбудеться у листопаді.﻿ Про це вона написала в X (Twitter), повідомляє Європейська правда.

За її словами, слухання щодо кандидатур єврокомісарів відбудуться з 4 по 12 листопада.

"Отримавши мандат від європейських громадян, євродепутати ставитимуть запитання, оцінюватимуть, ретельно вивчатимуть і голосуватимуть" , – зазначила Метсола.

Напередодні відповідні терміни проведення слухань схвалили керівники комітетів Європейського парламенту.

Через такі терміни слухань нова Єврокомісія запрацює не раніше початку грудня. А якщо Європарламент відхилить кілька кандидатур комісарів, цей термін зсунеться до січня.

Урсула фон дер Ляєн на сесії Європарламенту запропонувала структуру і склад виконавчої колегії ЄС із кандидатур, запропонованих урядами країн-членів 17 вересня.

Раніше стало відомо, що фон дер Ляєн чинила тиск на Європарламент з вимогою перенести слухання щодо майбутніх комісарів на жовтень, раніше, ніж було заплановано, щоб наступний склад Єврокомісії міг розпочати роботу 1 листопада.

Такий крок пояснювали тим, що виконавчий орган ЄС має почати роботу в новому складі до президентських виборів у США.