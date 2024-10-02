ПАРЄ ухвалила першу резолюцію щодо зниклих безвісти, військовополонених та цивільних

Парламентська асамблея Ради Європи в середу, 2 жовтня, одноголосно схвалила резолюцію "Зниклі безвісти, військовополонені та цивільні особи в полоні внаслідок агресії Російської Федерації проти України". Про це заявила народна депутатка, членкиня української делегації ПАРЄ Євгенія Кравчук, повідомляє Європейська правда.

В одноголосно схваленій 74 голосами резолюції ПАРЄ засудила утримання у російському полоні українських військовополонених, а також іноземців, які воюють за Україну, і цивільних людей.

"Асамблея також зазначила, що продовжуватиме свої зусилля до моменту звільнення останнього полоненого" , – зазначила Кравчук.

Документ згадує офіційні дані про кількість військовополонених і цивільних заручників у полоні Росії та злочини, скоєні росіянами стосовно них – зокрема масове вбивство українських в'язнів у колишній виправній колонії в Оленівці на Донеччині.

"ПАРЄ вважає вкрай важливим, щоб Міжнародний комітет Червоного Хреста отримав негайний і безперешкодний доступ до всіх місць утримання під вартою відповідно до умов і повноважень свого мандату" , – ідеться в резолюції ПАРЄ.

Як зазначила Кравчук, під час ухвалення резолюції у Страсбурзі був присутній і заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял, звільнений з російського полону наприкінці червня.

Раніше в ОБСЄ також підготували звіт про те, що свавільне утримання цивільних Росією набуло масового характеру та спрямоване насамперед проти українських громадян, починаючи ще з анексії Криму у 2014 році.

Напередодні Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій закликала запровадити санкції проти російських пропагандистів та визнати Російську православну церкву інструментом впливу.