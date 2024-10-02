Бельгія передасть Україні три САУ Caesar

Бельгія готується поставити Україні три самохідні артилерійські установки Caesar. Буде поставлено три установки. З посиланням на телеканал RTBF, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

"Раді міністрів найближчим часом буде представлено досьє про придбання і передачу Україні трьох артилерійських установок Caesar загальною вартістю 12 млн євро" , - сказано у повідомленні.

Варто нагадати, що на початку цього року Франція сформувала "артилерійську коаліцію" для підтримки разом зі США українських військових. До коаліції увійшли 25 країн, включно з Бельгією. Метою коаліції було надати Україні 72 додаткових САУ Caesar у 2024 році. Зокрема Франція зобов'язалась передати 12 артилерійських установок.

Гаубиця Caesar має ефективну дальність до 42 кілометрів. Вона здатна використовувати всі типи 155-мм снарядів НАТО, включаючи касетні. Її швидкострільність становить 6 пострілів за хвилину.

Зокрема у лютому 2023 Міноборони України повідомило, що Копенгаген передав Україні всі самохідні артилерійські установки Caesar, які мав на озброєнні.

А в березні 2024 міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявляв, що Париж також передасть Україні 78 артустановок Caesar. Також планує посилити поставку снарядів.