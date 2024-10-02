Україна є найбільш замінованою країною світу - Лубінець

Внаслідок російської збройної агресії приблизно 142 тис. км² території України вважаються потенційно замінованими. Україна є найбільш замінованою державою світу. ﻿Про це заявив омбудсман Дмитро Лубінець, повідомляє Лівий берег.

Під час виступу на Міжнародному Бакинському форумі омбудсманів з питань зміни клімату та прав людини в Азербайджані, Лубінець повідомив про екологічні збитки, які завдала РФ в Україні.

"Понад 4700 екологічних злочинів на 64 млрд доларів, що призвело до забруднення ґрунтів, води, повітря та завдало шкоди природно-заповідному фонду України" , — заявив Лубінець.

На форумі також обговорювали питання впливу мінувань на екологію, за даними Лубінця, внаслідок російської збройної агресії, Україна є найбільш замінованою державою світу.

"За даними ООН, це ставить під загрозу життя і здоров’я понад 6 млн людей. Лише з 24 лютого 2022 року від підриву мін та вибухонебезпечних предметів загинуло 309 людей. Близько 142 тисячі км² вважаються потенційно замінованими. Для порівняння, після війни у Хорватії потенційно замінованими вважалися 13 тисяч км². З 1996 року процес розмінування цієї території все ще не завершений!" , — наголосив омбудсман.

Лубінець повідомив, що в Україні до розмінування залучено 2149 операторів протимінної діяльності. Найбільшою потребою для України є забезпечення фахівців належним обладнанням та засобами.