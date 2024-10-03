ISW: Україна нарощує виробництво зброї, військової техніки та дронів

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Україна нарощує виробництво зброї, військової техніки і дронів, проте все ще потребує значної західної допомоги у протистоянні російській агресії, повідомляє Українська правда.

Україна продовжує докладати зусиль для нарощування внутрішнього виробництва значної кількості військової техніки та збереження переваги над Росією у сфері безпілотників.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські компанії наразі можуть виробляти чотири мільйони безпілотників на рік, і що Україна вже уклала контракти на виробництво 1,5 мільйона безпілотників (імовірно, у 2024 році).

У звіті зазначають, що правитель Росії Володимир Путін нещодавно заявив, що Росія планує збільшити виробництво безпілотників у десять разів до 1,4 мільйона у 2024 році, і це буде менше ніж два мільйони БпЛА, які Україна планує виробити у 2024 році.

Зеленський також заявив, що Україна може виробляти 15 самохідних артилерійських установок "Богдана" щомісяця, а нещодавно відбулося успішне випробування балістичної ракети вітчизняного виробництва.

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив 2 жовтня, що Україна продовжить надавати пріоритет вітчизняному виробництву безпілотників і ракет дальнього радіусу дії, включно з балістичними.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив 2 жовтня, що Україна виділила 7 мільярдів доларів на закупівлю озброєння та військової техніки у проєкті державного бюджету на 2025 рік, що на 65 відсотків більше ніж у бюджеті на 2024 рік.

Шмигаль додав, що Україна збільшила внутрішнє виробництво зброї втричі у 2023 році та вдвічі за перші вісім місяців 2024 року.

"ISW продовжує оцінювати, що українські зусилля з нарощування внутрішнього військового виробництва дозволять Україні зменшити свою залежність від західної військової допомоги в довгостроковій перспективі, але Україна все ще потребує значної західної допомоги протягом наступних кількох років, щоб захиститися від російської агресії та звільнити стратегічно важливі райони, які наразі окуповані російськими військами".

Ключові висновки ISW за 2 жовтня: