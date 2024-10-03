Очільник МЗС пообіцяв вирішити з Польщею "отруйне" питання ексгумацій

Глава МЗС Андрій Сибіга розповів деталі свого одноденного візиту до Польщі, під час якого, серед іншого, йшлося про вирішення проблемного для відносин між двома державами питання ексгумації останків жертв Волинської трагедії, повідомляє Європейська правда.

Міністр розповів, що мав довгу та детальну розмову з президентом Анджеєм Дудою в розвиток його діалогу з Володимиром Зеленським, переговори з маршалками Сейму Шимоном Головнею та Сенату Малґожавою Кідавою-Блонською і зустріч з польським колегою Радославом Сікорським.

На всіх переговорах, за його словами, глава МЗС висловлював щиру вдячність Польщі та полякам, які негайно прийшли на допомогу Україні з перших хвилин повномасштабного російського вторгнення.

У фокусі всіх розмов були протидія російській агресії, захист спільної свободи та безпеки, "формула миру" та "план перемоги", військова допомога, підтримка енергетики та економіки, стійкості України напередодні зими.

Сибіга підкреслив, що Україна готова говорити з Польщею на всі теми "і не лише говорити, але і вирішувати проблеми".

Зокрема, із польською стороною "обговорили конкретні технічні, а не політичні кроки, щоб нарешті вирішити питання ексгумацій, яке вже довгий час отруює наш політичний діалог".

"Не повинно бути жодних політичних перешкод. Приємно відзначити, що маємо порозуміння та бажання рухатися вперед в конструктивному руслі. Минуле, яким би воно складним не було, не може ставити під загрозу сучасну протидію спільним викликам і майбутнє в євроатлантичній сімʼї" , – зауважив глава МЗС.

Нагадаємо, 2 жовтня, на тлі переговорів Сибіги у Польщі Український інститут національної пам’яті заявив, що планує включити роботи з пошуку та ексгумації останків поляків у Рівненській області у 2025 році.

У МЗС Польщі привітали готовність Українського інституту національної пам’яті відновити роботи з пошуку та ексгумації жертв Волинської трагедії.