У Києві знову зафіксовано високий рівень забрудненості повітря

Сьогодні, 3 жовтня, у Києві зафіксований високий рівень забрудненості повітря. Причиною цьому є пожежі в екосистемі Київської області, а також транскордонний вплив, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА).

До поліпшення ситуації в КМДА радять:

закрити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Згідно з даними стаціонарних пунктів моніторингу атмосферного повітря на Правому березі Києва:

вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря - 80 (високий рівень забрудненості);

вул. Щусєва, 20 - 92 (високий рівень забрудненості);

проспект Європейського Союзу, 64-Г - 82 (високий рівень забрудненості);

проспект Берестейський, 97 - 86 (високий рівень забрудненості);

вул. Китаївська, 22 - 77 (високий рівень забрудненості).

Зокрема на Лівому березі Києва:

вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 88 (високий рівень забрудненості).

вул. Архітектора Вербицького, 26 - 85 (високий рівень забрудненості).

Фото: індекс якості повітря у Києві (kyivcity.gov.ua)

Що передувало

Нещодавно в Україні почали фіксувати суттєве забруднення повітря пилом через його перенесення вітровими потоками із Каспійської низовини.

Зокрема, як стверджували вчора, 2 жовтня, в КМДА, ще однією причиною забруднення є масштабні лісові пожежі, що тривають на території Росії.