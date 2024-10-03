США і Південна Корея провели спільні навчання у Японському морі
Військово-Морські сили США та Південної Кореї провели дводенні спільні навчання у Японському морі з метою посилення оперативної сумісності, повідомляє Укрінформ.
Маневри проходили в середу і четвер у водах поблизу міста Пхохан на південному сході Корейського півострова.
До тренувань залучались чотири бойові кораблі, зокрема десантні південнокорейський ROKS Marado й американський USS Boxer із кількома десятками ударних гелікоптерів і бойових літаків на борту.
Зазначається, що під час навчань корейські й американські військові відпрацювали проведення спільних десантних та інших операцій та посилили оперативну сумісність, щоб підтримувати на високому рівні готовність союзників до реагування на будь-які провокації з боку ворога.