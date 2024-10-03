Прем'єр Британії анонсував "новий старт" у відносинах із Євросоюзом

Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер анонсував "новий старт" у відносинах із Європейським Союзом на зустрічі з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн у Брюсселі у середу, 2 жовтня. За словами Стармера, британська громадськість хоче повернутися до "розумного лідерства" у відносинах із найближчими сусідами, щоб "змусити "Брекзит" працювати та відповідати їхнім інтересам", повідомляє Deutsche Welle.

Серед можливих сфер співпраці Стармер очікувано перерахував економічне зростання, енергетичну безпеку і нелегальну міграцію.

"Сьогодні йшлося головним чином про те, щоб відкрити нову сторінку і вести переговори конструктивніше. Але це не означає, що не буде труднощів" , - цитує британського прем'єра агентство AFP.

При цьому Стармер наголосив, що налагодження відносин з ЄС не передбачає відкриття кордонів та повернення до єдиного ринку. Фон дер Ляйєн своєю чергою заявила, що Європейський Союз та Великобританія мають "дослідити можливості для більш тісної співпраці" і водночас зосередитися на "повному та сумлінному виконанні" існуючих угод.

Під час свого візиту до Брюсселя Кір Стармер також зустрівся з головою Європарламенту Робертою Метсолою та головою Європейської ради Шарлем Мішелем.

Кір Стармер – противник Brexit

У 2016 році Кір Стармер виступав проти виходу Великої Британії з Європейського Союзу. У ході своєї виборчої компанії нинішній прем'єр-міністр довгий час не коментував потенційну можливість анулювання рішення щодо "Брекзит", однак у результаті виключив повернення Лондона до Євросоюзу.