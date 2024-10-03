WSJ: Маск підтримував республіканців масштабніше, ніж передбачалося

Фінансова підтримка республіканських партій з боку Ілона Маска, засновника Tesla, виявилася значно масштабнішою і почалася раніше, ніж передбачалося раніше, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Як повідомили обізнані джерела, мільярдер таємно передав десятки мільйонів доларів групам, пов'язаним із колишнім радником Дональда Трампа Стівеном Міллером і прихильниками губернатора Флориди Рона ДеСантіса, який претендує на посаду президента США.

Ці внески, раніше не розкриті, підкреслюють ключову роль Маска у фінансуванні республіканських ініціатив задовго до створення ним суперкомітету політичних дій для підтримки Трампа.

Маск також став одним із найбільших донорів консервативних організацій. Укупі з його впливом у соцмережах це робить його однією з найвпливовіших фігур в американській політиці.

Восени 2022 року понад 50 мільйонів доларів, виділених Маском, було спрямовано на рекламні кампанії групи "Громадяни за розсудливість", які критикували демократів щодо питань трансгендерного медичного обслуговування та імміграції.

Передісторія

Ілон Маск активно підтримує Дональда Трампа в його президентській кампанії, за повідомленнями ЗМІ, щомісяця виділяючи близько 45 млн доларів на користь комітету America PAC, який підтримує республіканського кандидата.

Цікаво, що Маск почав активно фінансувати Трампа після замаху на нього. На одному з мітингів у Пенсільванії 20-річний Томас Метью Крукс спробував вистрілити у кандидата.