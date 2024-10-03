Трампу висунули нові звинувачення через штурм Капітолія

Щодо експрезидента Дональда Трампа висунули оновлені звинувачення у зв’язку з його роллю у подіях під Капітолієм 6 січня 2021 року, після того, як Верховий суд частково став на його бік, повідомляє Європейська правда.

2 жовтня спецпрокурор Джек Сміт передав до суду подання на 165 сторінок, аби суддя Таня Чуткан дослідила, чи усі дії Трампа у контексті подій 6 січня захищені його президентським імунітетом, та описує спроби Трампа запобігти зміні влади як "приватні злочинні зусилля".

Спецпрокурор аргументує, що комплекс вчинків Трампа потрібно розглядати як "приватну схему".

"Він масштабно використовував приватних осіб та інфраструктуру своєї кампанії у спробах змінити результати виборів і діяв як приватна особа, будучи кандидатом на посаду" , – зазначив Сміт.

У поданні наводять додаткові докази того, як Трамп намагався вплинути на відповідальних за вибори посадовців у ключових штатах, щоб змінити результат на свою користь, та що Трамп продовжував робити безпідставні заяви про свої успіхи попри те, що оточення надавало йому правдиву інформацію.

У Трампа назвали нові звинувачення "повними брехні" та "неконституційними" і припустили, що їх умисно внесли після дебатів кандидатів у віцепрезиденти, які буцімто стали "провальними" для демократа Тіма Волза.

У справі з’явились також нові деталі про взаємодію Трампа з його віцепрезидентом Майком Пенсом. Хоча Верховний суд поставновив, що їхні розмови можуть користуватися імунітетом, прокурор Сміт аргументує, що у даному випадку їх варто розглядати не як топпосадовців, а приватних осіб-кандидатів на посаду.

У розмові з Пенсом на Різдво Трамп нібито спробував підштовхнути його до відмови затверджувати голоси виборників, на що віцепрезидент обережно відмовив словами, що "не думає, що має повноваження змінювати результат".

Також згадуються нотатки Пенса від 4 січня 2021 року із зустрічі з Трампа, з яких випливає, що той казав, що "там, де сталося шахрайство, правила змінюються" і закликав Пенса "бути рішучим, але той казав, що "цей аргумент не працює".

Нагадаємо, у липні Верховний суд ухвалив рішення, яке вперше встановило межі президентського імунітету, звільнюючи першу особу у США від відповідальності за низку дій, які він або вона вчиняють через посадові обов'язки.

Це спонукало федеральних прокурорів змінити обвинувальний акт щодо незаконних спроб змінити результат президентських виборів 2020 року, прибравши звідти дії та докази, стосовно яких експрезидент США може заявити про імунітет.