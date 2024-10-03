Глава розвідки Естонії: Замороження не завершить війну в Україні

Керівник Департаменту зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін не вважає можливим довгострокове завершення війни в Україні у випадку, якщо буде досягнуто замороження конфлікту. Про це він розповів у програмі DW Conflict Zone, повідомляє Європейська правда.

Розін не погоджується з думкою деяких західних політиків, які виявляють бажання швидко досягти дипломатичного розв'язання воєнного конфлікту в Україні та компромісу з Росією і вважають, що перезавантаження стосунків із Москвою можливе або навіть неминуче.

"Я переконаний, що нинішній російський режим має бути переможений стратегічно. Тому що навіть якщо Путін частково досягне успіху в досягненні своїх цілей, ми вважаємо, він буде продовжувати. Тож війна в Україні не буде закінчена в середньостроковій перспективі, навіть якщо в якийсь момент ми отримаємо заморожений конфлікт або щось на кшталт цього" , – вважає глава естонської розвідки.

За його словами, у війні на виснаження, яка триває в Україні, врешті-решт переможе та сторона, у якої більше волі та ресурсів.

"Очевидно, що Україні потрібна додаткова зброя, додаткові боєприпаси. Тому ми не повинні якимось чином самі себе стримувати в підтримці України будь-якими видами зброї або боєприпасів, яких вони потребують" , – заявив Розін.