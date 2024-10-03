У трьох областях України ввели аварійні графіки відключення світла
Сьогодні, 3 жовтня, у трьох областях України ввели аварійні графіки відключення світла. Мова йде про Сумський, Харківський й Полтавський регіони, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє АТ "Сумиобленерго".
Сумська область
Аварійні відключення, згідно з повідомленням АТ "Сумиобленерго" діють у Сумах, а також Сумському районі області.
"Енергетики роблять усе для ліквідації аварійної ситуації... Пам’ятаємо про причину такої ситуації - це терористичні акти російської армії", - додали в "Сумиобленерго".
Харківська область
Графіки аварійних включень діють у Харкові й Харківському районі.
Полтавська область
Відповідно до розпорядження "Укренерго", аварійні відключення в об’ємі 50 МВт були введені у Миргородському та Полтавському районах області.
Причина відключень
"Вночі російські БпЛА атакували енергооб’єкти у кількох областях. Внаслідок влучань є пошкоджене обладнання і знеструмлені споживачі. Там, де дозволяє безпекова ситуація, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи", - пише "Укренерго".
Поради на випадок відключення світла
Щоб бути готовими до відключень, необхідно:
- запастись свічками та LED-ліхтариками;
- використовуйте світлий час доби для виконання важливих справ, таких як приготування їжі, робота чи навчання;
- підготуйте резервні джерела енергії. Якщо можливо, придбайте портативні зарядні пристрої або генератори для зарядки телефонів та інших гаджетів;
- використовуйте сонячні панелі. Якщо у вас є можливість, розгляньте придбання переносних сонячних панелей для зарядки пристроїв;
- створіть запаси води: Запасіться бутильованою водою або заповніть ємності з водою, адже без електрики можуть виникнути проблеми з водопостачанням.
Відключення світла в Україні
Від початку цього року Росія вже здійснила дев'ять масштабних атак на енергетичні об'єкти України. Це призвело до дефіциту потужності в енергосистемі під час пікових споживань.
Цього літа, на фоні обстрілів та спеки, знову почалися відключення електроенергії для побутових споживачів.
Центр протидії дезінформації також опублікував кілька можливих сценаріїв щодо електропостачання в Україні на осінньо-зимовий період. Згідно з "оптимістичним" варіантом, електроенергія буде постачатися протягом 12 годин на день.