У низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики (Оновлено)

Влада України оголосила повітряну тривогу у 13 областях та столиці через загрозу застосування росіянами балістичного озброєння, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога!".

Повітряні сили закликають мешканців цих регіонів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і іти в укриття.

Оновлено: Об 11:46 тривогу у столиці скасували. Небезпека тривала 19 хвилин. Загроза для інших областей зберігається.