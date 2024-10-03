Влада Лівану заявила про 46 загиблих внаслідок атак Ізраїлю

Внаслідок чергового удару Ізраїлю по центру Бейруту загинули шестеро людей, повідомило міністерство охорони здоров'я Лівану в ніч проти четверга, 3 жовтня. Як уточнює онлайн-видання The Times of Israel, після повітряного удару Ізраїлю виникла пожежа на третьому поверсі багатоповерхового будинку в районі Башура, розташованого неподалік штаб-квартири ООН, а також офісу прем'єр-міністра та будівлі парламенту, повідомляє Deutsche Welle.

"Телеканал "Хезболли" Al-Manar, стверджує, що удару було завдано по центру медичного підрозділу терористичного угруповання". Раніше агентство AFP повідомило, що його кореспонденти чули сильний вибух у Бейруті. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у ніч проти 3 жовтня повідомила Telegram, що завдала "прицільного удару" по Бейруту, не навівши подробиць. Скільки терористів було серед жертв цієї атаки, не уточнюється.

Раніше, ввечері 2 жовтня, міністерство охорони здоров'я Лівану оприлюднило дані, згідно з якими за останні 24 години через ізраїльські атаки загинули 46 людей по всій країні, ще 85 отримали поранення.