"Газпром" очолив рейтинг найзбитковіших російських компаній – ЗМІ

Найбільша корпорація РФ ПАТ "Газпром" за підсумками 2023 року вперше за 25 років отримала рекордний чистий збиток у розмірі $6,1 млрд (583,1 млрд рублів) і стала найзбитковішою компанією Росії. Про це свідчать дані рейтингу російського Forbes, повідомляє Ліга.Фінанси.

Видання зазначає, що у першому півріччі 2024 року Газпром вже вийшов на чистий прибуток у розмірі майже $12 млрд (1,1 трлн рублів). Водночас російський пропагандистський ресурс ТАСС раніше писав, що у першій половині 2024 року російський Газпром отримав збиток на суму $5,56 млрд (480 млрд рублів).

На другому місці рейтингу російського Forbes – Амурський газохімічний комплекс – спільне підприємство російського "Сібур Холдинг" і китайського Sinopec. Старт виробництва на підприємстві перенесли на 2027 рік через введення західних санкцій на постачання обладнання.

До пʼятірки найзбитковіших російських компаній також потрапили Ozon ($450 млн чистих збитків), Об'єднана авіабудівна корпорація Ростеху ($360 млн чистих збитків) та соціальна мережа VK ($360 млн чистих збитків).

В рейтинг збитковості російського Forbes також потрапила вугільна компанія "Мєждурєчьє" ($340 млн чистих збитків), Московський метрополітен ($320 млн чистих збитків), російське державне "Агентство зі страхування вкладів" ($310 млн чистих збитків) та пивоварна компанія "Балтика" ($290 млн чистих збитків).

Водночас, згідно з даними видання, група компаній "Русгаздобича" зменшила суму чистого збитку. У 2022 році цей показник становив $1,6 млрд (156,6 млрд рублів), а у 2023 – $320 млн (30,3 млрд рублів).

Загалом, за підсумками 2023 року сумарний збиток російських компаній, що потрапили до рейтингу, перевищив $9,4 млрд (900 млрд рублів).