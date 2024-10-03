Ізраїльська армія вперше повідомила про втрати під час операції у Лівані

Армія оборони Ізраїлю оголосила про вісьмох загиблих під час наземної військової операції в Лівані у боях проти угрупування "Хезболла" на півдні країни, повідомляє Укрінформ.

За інформацією видання The Times of Israel, загиблим воїнам було від 21 до 23 років. Це офіцер та четверо солдатів сил спеціального призначення "Егоз", а також двоє рядових розвідувального загону бригади "Голані".

Усі військові сил спеціального призначення "Егоз" були вбиті під час перестрілки з бойовиками "Хезболли" в селі на півдні Лівану.

Під час того ж інциденту ще один офіцер та четверо солдатів дістали важкі поранення.

Двоє солдатів розвідвідділу бригади "Голані" загинули внаслідок окремого інциденту, під час якого ще один військовослужбовець був важко поранений.

Загалом під час наземних операцій у Лівані станом на сьогодні загинули вісім ізраїльських солдатів.

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю в ніч проти вівторка розпочала нову фазу війни проти "Хезболли", ініціювавши наземну операцію на півдні Лівану.