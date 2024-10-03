Чи планується підвищення тарифів на світло для населення: в Yasno зробили заяву

Тарифи на світло для населення не планують підвищувати. Рішення щодо зростання цін на електроенергію ухвалює Кабінет міністрів, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення гендиректора енергетичної компанії Yasno Сергія Коваленка у Facebook.

Він заперечив те, що представники компанії Yasno говорили про підвищення тарифів на електроенергію.

Коваленко нагадав, що підвищення цін на комунальні послуги знаходиться виключно в компетенції уряду. Від Кабміну не було подібних повідомлень.

"Довіряйте офіційним джерелам інформації, а не чуткам від "експертів", які вирішили використати бренд для підсилення своїх фантазій", - додав Коваленко.

Що цьому передувало

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг розпочала процедуру перегляду проєкту постанови про підвищення цін на електроенергію.

У разі ухвалення документа з 1 листопада в Україні зростуть ціни на електроенергію. Але зростання цін стосується лише бізнесу, а не населення. Для звичайних українців залишиться фіксований тариф на світло.

Як пояснювали в уряді, перегляд цін потрібен для забезпечення умов для комерційного імпорту електроенергії з країн Європи. Це допоможе покрити можливий дефіцит потужності взимку.