Три "Шахеди" залетіли в Білорусь, там літає гелікоптер Лукашенка – моніторинг
Три "Шахеди" залетіли на територію Білорусі, де якраз пролітає самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на вертольоті, повідомляє Українська правда.
За даними аналітиків проєкту "Беларускі Гаюн", близько 12:55 3 "Шахеда" залетіли з Чернігівщини в напрямку Гомельської області Білорусі.
Відомо, що два з них перелетіли в районі Нової Гути і рухаються курсом на Гомель, ще один зайшов у районі Лоєва і рухається в напрямку Хойників.
"Крім того, в небі над Білоруссю просто зараз перебуває і вертоліт із Лукашенком, який прямує південним курсом із резиденції "Озерний". За попередніми даними, гелікоптер летить у Мікашевичі", – пише "Беларускі Гаюн".