Три "Шахеди" залетіли в Білорусь, там літає гелікоптер Лукашенка – моніторинг

Три "Шахеди" залетіли на територію Білорусі, де якраз пролітає самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на вертольоті, повідомляє Українська правда.

За даними аналітиків проєкту "Беларускі Гаюн", близько 12:55 3 "Шахеда" залетіли з Чернігівщини в напрямку Гомельської області Білорусі.

Відомо, що два з них перелетіли в районі Нової Гути і рухаються курсом на Гомель, ще один зайшов у районі Лоєва і рухається в напрямку Хойників.