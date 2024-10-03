Єврокомісія подала на Угорщину до суду за резонансний закон про "захист суверенітету"

Європейська комісія вирішила подати позов проти Угорщини до Суду ЄС, оскільки вважає, що її резонансний закон про "захист суверенітету" порушує право Євросоюзу, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомила пресслужба комісії у четвер.

Цей закон створює Офіс захисту суверенітету, завданням якого є розслідування конкретних видів діяльності, що, як стверджується, здійснюються в інтересах іншої держави або іноземного органу, організації чи фізичної особи і можуть порушити або поставити під загрозу суверенітет Угорщини.

У лютому 2024 року комісія надіслала Угорщині лист з офіційним повідомленням про свої занепокоєння.

Визнавши відповідь Угорщини незадовільною, у травні 2024 року комісія надіслала обґрунтований висновок, в якому повторила скарги щодо порушення цим законом законодавства ЄС.

У відповідь на цей аргументований висновок Угорщина заявила, що закон про "захист суверенітету" не порушує права ЄС, і що висловлені занепокоєння є необґрунтованими.

Після ретельної оцінки відповіді угорської влади, комісія вважає, що більшість виявлених скарг залишаються без відповіді.

Ці скарги стосуються кількох фундаментальних прав, закріплених у Хартії основних прав ЄС: права на повагу до приватного і сімейного життя, свободи вираження поглядів та інформації, свободи об'єднань, права на адвокатську таємницю, а також презумпції невинуватості, що передбачає право не свідчити проти себе.

Комісія також вважає, що закон порушує кілька фундаментальних свобод внутрішнього ринку, Директиву про електронну комерцію, Директиву про послуги, а також законодавство ЄС про захист даних.

Угорські громадські організації виступили проти закону, назвавши його таким, що дозволяє угорській владі фактично переслідувати будь-кого за інакодумство.

Негативний висновок щодо закону також надала Венеційська комісія Ради Європи.