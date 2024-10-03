СБУ повідомила про підозру головному конструктору дронів ZALA та "Ланцет"
Головному конструктору дронів ZALA та "Ланцет" Олександру Захарову заочно повідомлено про підозру. Від початку повномасштабної війни підприємство підозрюваного ZALA Aero Group виготовило майже 5 тисяч безпілотних літальних апаратів (БпЛА), повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).
Як й зазначалось вище, Захаров є власником, а також головним конструктором компанії ZALA Aero Group, яка розробляє безпілотні системи для війни проти України. Наразі підприємство базується в Іжевську та є одним з найбільших виробників дронів для військових формувань Російської Федерації (РФ).
Серед основних зразків безпілотних літальних апаратів компанії:
- дрони типу "Ланцет";
- новітні розвідувальні безпілотники ZALA Z-16 та ZALA Z-20.
"Зазвичай ворог використовує "Ланцети" як дрони-камікадзе для прямих атак по українській бронетехніці, а дрони ZALA здійснюють пошук потенційних цілей, коригують по них вогонь, а після ураження фіксують наслідки ударів", - додає СБУ.
Що загрожує
Захарову повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України - пособництво у веденні агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Наразі тривають комплексні заходи для притягнення підозрюваного до відповідальності, оскільки він перебуває у Росії.
Нагадаємо, що Україна також повідомляла про підозру генерал-майору Російської Федерації Роберту Баранову, який відповідає за ракетні обстріли по території нашої країни.