У роботі месенджера Telegram стався збій
У месенджері Telegram стався збій у четвер, 3 жовтня. Користувачі поскаржилися на проблеми у роботі сервісу, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Downdetector.
Проблеми у роботі месенджера зафіксували приблизно о 14:00 (за київським часом).
Користувачі Telegram масово скаржаться на повільне завантаження та надсилання повідомлень.
При цьому також користувачі поскаржилися на повільну роботу застосунку Telegram, а також збої під час підключення до мережі.
Telegram в Україні
Варто зазначити, що Telegram вважається найпопулярнішим месенджером та загалом інтернет-ресурсом в Україні. Довгий час в Україні точаться дискусії щодо обмеження Telegram-каналів в умовах війни. Головна причина таких розмов - занепокоєння через анонімність Telegram-каналів.
Раніше керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов назвав Telegram шкідливим та загрозою національній безпеці.
Українським військовим та чиновникам заборонили використовувати Telegram на службових гаджетах.