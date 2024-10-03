У роботі месенджера Telegram стався збій

У месенджері Telegram стався збій у четвер, 3 жовтня. Користувачі поскаржилися на проблеми у роботі сервісу, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Downdetector.

Проблеми у роботі месенджера зафіксували приблизно о 14:00 (за київським часом).

Користувачі Telegram масово скаржаться на повільне завантаження та надсилання повідомлень.

скрiншот downdetec

При цьому також користувачі поскаржилися на повільну роботу застосунку Telegram, а також збої під час підключення до мережі.

скрiншот downdetector.com

Telegram в Україні

Варто зазначити, що Telegram вважається найпопулярнішим месенджером та загалом інтернет-ресурсом в Україні. Довгий час в Україні точаться дискусії щодо обмеження Telegram-каналів в умовах війни. Головна причина таких розмов - занепокоєння через анонімність Telegram-каналів.

Раніше керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов назвав Telegram шкідливим та загрозою національній безпеці.

Українським військовим та чиновникам заборонили використовувати Telegram на службових гаджетах.