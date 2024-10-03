Новий генсек НАТО пояснив, чому зробив підтримку України своїм пріоритетом

Генсек НАТО Марк Рютте під час свого першого закордонного візиту до Києва підтвердив, що українське питання буде його ключовим пріоритетом у роботі на цій посаді, повідомляє Європейська правда.

Про це Рютте заявив на пресконференції після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві.

Марк Рютте нагадав, що візит до України став його першою робочою поїздкою після вступу на посаду генсека Альянсу.

"Це було важливо для мене – приїхати в Україну на початку мандату, щоб абсолютно чітко показати і вам, народу Україну, і усім, хто спостерігає, що НАТО продовжує підтримувати Україну. Я вважаю своїм пріоритетом і привілеєм як генсека НАТО посилити цю підтримку і забезпечити, що Україна візьме гору (у цій війні. – ЄП)", – сказав Рютте.

Генсек пояснив, що підтримка України потрібна також самим союзникам.

"Саме тому ми так віддані підтримці України, адже ваша безпека має значення для нашої, а ваша боротьба за свободу відображає наші принципи та цінності", – зазначив Марк Рютте.

Він також нагадав, що союзники вже надали Україні "безпрецедентну підтримку" після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Рютте наголосив, що 99% безпекової підтримки, яку отримала Україна, надійшла від держав-членів НАТО.

Президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу сказав, що вважає ключовим пріоритетом у відносинах України з НАТО отримати запрошення на вступ України в Альянс, хоч і розуміє, що це буде непросто.

Нагадаємо, багаторічний прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте офіційно заступив на посаду генсека НАТО 1 жовтня.

Про його приїзд до Києва публічно стало відомо в середині дня 3 жовтня.

Ще у ролі прем’єра Рютте відвідував прифронтовий Харків, саме там підписали безпекову угоду України та Нідерландів. Разом з Володимиром Зеленським вони пройшлися вулицями міста і побували біля будинків, пошкоджених внаслідок обстрілів.

Його наступник на посаді Дік Схооф у межах свого першого візиту до України побував у Запоріжжі., а міністри закордонних справ та оборони у новому уряді Нідерландів також здійснили свої перші закордонні візити в Україну.