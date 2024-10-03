У Росії користувачі Apple втратили доступ до Gmail – ЗМІ

Користувачі смартфонів і планшетів Apple в Росії втратили доступ до робочої та особистої пошти на Gmail.﻿ Про це пише The Moscow Times з посилання на дані "Сбой.рф", повідомляє Економічна правда.

Найчастіше на неробочий додаток Gmail для iOS вказують жителі Москви і Санкт-Петербурга. При цьому користувачі виявили, що під час зміни IP-адреси з російської на іноземну додаток починає працювати без будь-яких збоїв.

У компанії Apple, якій належить платформа iOS, а також у корпорації Google, що володіє сервісом Gmail, ситуацію поки що не коментували. Російська влада також зі свого боку не прояснювала того, що відбувається.

Зазначається, що Gmail у Росії стикається з точковими блокуваннями або обмеженнями на рівні інфраструктури російських провайдерів або "Роскомнагляду".

Ймовірно, такі заходи поширюватимуться і на інші сервіси Google, що може серйозно вплинути на цифрову екосистему в країні.

Нагадаємо, ﻿﻿підтвердження нового акаунта в Google за допомогою російського мобільного номера зараз неможливе.