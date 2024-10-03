Можливий кандидат у президенти Польщі назвав Галичину "Східною Малопольщею"

Голова Інституту національної пам'яті Польщі Кароль Навроцький, коментуючи питання ексгумації жертв Волинської трагедії, назвав Галичину "Східною Малопольщею", а народний депутат та колишній голова українського Інституту нацпам’яті Володимир В’ятрович назвав таке висловлення "жалем за втраченими територіями", повідомляє Європейська правда.

В’ятрович посилається на слова Навроцького, якого цитує польське видання wPolityce.

Як передає видання, голова польського Інституту нацпам’яті, який також нещодавно став фаворитом у польської опозиційної партії "Право і справедливість" у процесі вибору кандидатів у президенти, коментував рішення українських колег про початок ексгумації жертв Волинської трагедії.

За його словами, це рішення нібито не стосується тих заяв, з якими зверталася до України його інституція.

Натомість же ексгумацію проведуть за зверненнями приватних осіб, що Навроцький назвав "змінами у домовленостях, які українська сторона вносить без консультацій".

Після цього він висловив сподівання на те, що розглянуть і заяви від його інституту, вживши словосполучення "Східна Малопольща".

"Тому ми чекаємо на позитивний розгляд наших заяв українською владою, щоб ми могли розпочати роботи з пошуку та ексгумації жертв геноциду на Волині та Східній Малопольщі. Ми готові до цього в будь-який час" , – зазначив він.

У своєму дописі В’ятрович зазначив, що Галичину таким терміном називали у 1922-1939 роках, а причина його запровадження була "виключно політичною".

"Так українську Галичину вписували в загальнопольський наратив, витирали її українськість" , – пояснив він.

Водночас він акцентував, що використання цього терміну – "не про вшанування памʼяті за загиблими тут поляками, а про жаль за втраченим територіями, які так і не стали польськими".

Нагадаємо, 1 жовтня, на тлі переговорів Сибіги у Польщі Український інститут національної пам’яті заявив, що планує включити роботи з пошуку та ексгумації останків поляків у Рівненській області у 2025 році.

У МЗС Польщі привітали готовність Українського інституту національної пам’яті відновити роботи з пошуку та ексгумації жертв Волинської трагедії.

Глава МЗС Андрій Сибіга розповів деталі свого одноденного візиту до Польщі та зазначив, що із польською стороною він "обговорив конкретні технічні, а не політичні кроки, щоб нарешті вирішити питання ексгумацій, яке вже довгий час отруює наш політичний діалог".