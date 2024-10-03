"Зернова війна": Росія зупиняє імпорт сільгосппродуктів з Казахстану

Росія призупинила імпорт сільгосппродукції з Казахстану.﻿ Про це пише казахське видання NewTimes, повідомляє Економічна правда.

Російський "Россельхознадзор" попросив Казахстан призупинити експорт низки сільгосппродуктів до РФ через хвороботворні бактерії, нібито знайдені в зерні та іншій агропродукції, яку експортує Казахстан.

Дії Росії можуть бути відповіддю на повну заборону Казахстаном (з серпня 2024 року) імпорту пшениці з третіх країн та країн Євразійського економічного союзу, до якого входить Росія.

Загороджувальні бар'єри запровадили для потреб птахівницьких та борошномельних підприємств. Вони як виняток отримували пшеницю з-за кордону в рамках введеного Казахстаном ще 12 квітня піврічного ембарго на постачання зернових автомобільним, водним і залізничним транспортом.

Минулого року Астана забороняла ввезення зернових на свою територію лише автомобільним транспортом.