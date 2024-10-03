Намагався потрапити Польщі: прикордонники затримали у лісі українця

Прикордонники затримали українця, який намагався незаконно перетнути кордон до Польщі. Він загубився і добу провів у лісі, пише Наталья Кава, РБК-Україна.

Про уе повідомляє Держприкордонслужба.

Як розповіли прикордонники, днями у лісі Рівненської області чоловік намагався незаконно перетнути кордон з Білоруссю. Побачивши українських військовослужбовців, чоловік почав кричати до них польською мовою. Прикордонний наряд одразу затримав невідомого.

Згодом з'ясувалось, що порушником виявився 53-річний уродженець Кіровоградської області. Через ліс він намагався у незаконний спосіб потрапити в Польщу. Однак заблукав та опинився біля українсько-білоруського кордону.

За словами затриманого, поради щодо маршруту руху йому надав невідомий в одному з месенджерів. Вирушивши в дорогу, чоловік рухався по вказаному незнайомцем маршруту. Він планував потрапити в Польщу швидко і тому зайвих речей з собою не взяв, не прихопив навіть води.

Але чоловік заблукав та майже добу ходив по лісах й болотах. Замість того щоб вийти на кордон з Польщею, він опинився біля кордону з білоруссю.

"Думав, що тут ліс такий самий як і в нас на Кіровоградщині, більше сосновий, але виявилося, що тут болото, дереза, трава до грудей, непрохідні "джунглі". Людей немає ніде. Я почув гавкіт собак, кудахкання курей і зрозумів, що десь мають бути люди. Я взагалі не розумів де я знаходжусь. Тоді я вирішив, що досить з мене цих пригод, буду пробиратися до людей. Натрапив на водойму, з якої напився води, тому що до цього доводилося збирати росу з рослин" , - розповів затриманий.

Виїзд чоловіків за кордон

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїзд за кордон. Водночас існують винятки: виїзд дозволений тим, хто має відстрочку від призову або звільнений від нього, за наявності підтверджувальних документів.

Раніше повідомлялось, як прикордонники нещодавно затримали чоловіка, який планував незаконно виїхати з України, але проспав свою зупинку.