В Україні кількість випадків домашнього насильства за рік зросла майже на 80%

Кількість зареєстрованих випадків домашнього насильства в Україні зросла майже на 80% у порівнянні з минулим роком. Про це під час ефіру національного марафону розповіла начальниця відділу протидії домашньому насильству Офісу генерального прокурора Ірина Шурхно, повідомляє Лівий берег.

За її словами, на сьогодні зареєстровано 8185 кримінальних правопорушень, пов’язаних із домашнім насильством, постраждало понад 5000 осіб, серед яких більшість – жінки та діти.

Вона зазначила, що в умовах війни проблема домашнього насильства може загострюватися. Проте зростання кількості звернень свідчить про підвищення довіри людей до правоохоронних органів.

Правоохоронці взаємодіють із державними та комунальними спеціалізованими службами підтримки, а також громадськими організаціями, для надання комплексної допомоги постраждалим: медичної, соціально-психологічної та правової, а також отримання тимчасового притулку в шелтері, кризовій кімнаті чи іншому центрі.

Проте часто ті, хто потерпає від домашнього насильства самостійно нівелюють серйозність ситуації. Багато постраждалих продовжують жити з кривдником і не звертаються за допомогою, оскільки вважають насильство особистою проблемою. Проте приховування таких випадків може призвести до серйозніших наслідків.

Зазначається, що генеральний прокурор визначив протидію домашньому насильству як один із пріоритетних напрямів у роботі правоохоронних органів. Основна мета – захист постраждалих, забезпечення відповідальності для кривдника та запобігання повторній травматизації під час кримінальних проваджень.

Якщо ви зазнали насильства в сім’ї, зверніться до поліції або на спеціальні гарячі лінії.