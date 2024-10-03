ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українського народу

Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) в четвер, 3 жовтня, одноголосно ухвалила резолюцію Вшанування 90-х роковин Голодомору — Україна знову стикається із загрозою геноциду, повідомляє Новое время.

Про це заявила заступниця голови комітету інтеграції України з ЄС, голова делегації України в ПАРЄ Марія Мезенцева-Федоренко.

Вона зауважила, що це вже другий документ цієї тематики. ПАРЄ визнала Голодомор 1932−1933 років геноцидом українського народу в жовтні 2023 року.

Мезенцева-Федоренко зазначила, що в текст резолюції були внесені кілька правок.

Зокрема, було вилучено слово «міські», щоб вказати, що репресії стосувались не лише урбанізованих територій, а й усієї України. Також з’явилось нове формулювання, яке наголошує на тому, що «Голодомор, геноцид штучним голодом, призвів до загибелі мільйонів українців, прихованих від уваги іноземних спостерігачів, розташованих у містах».

Окрім цього, було додано, що ПАРЄ визнає, що знищення політичних та культурних лідерів і мільйонів простих українців було свідомо задумане як геноцид.

До резолюції також додали, що «Росія, так само як і в 1930-х роках, знову використовує продовольство як зброю не тільки проти України, але й для загострення глобальної продовольчої безпеки».

Після початку повномасштабної війни Росії проти України низка країн визнали Голодомор 1932−1933 років геноцидом українського народу. Це, зокрема:

Великобританія,

Словенія,

Бельгія,

Ірландія,

Румунія,

Молдова,

Чехія,

Німеччина,

Ісландія,

Франція,

Болгарія,

Люксембург,

Хорватія.

15 грудня Європарламент проголосував за резолюцію щодо визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.