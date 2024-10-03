ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українського народу
Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) в четвер, 3 жовтня, одноголосно ухвалила резолюцію Вшанування 90-х роковин Голодомору — Україна знову стикається із загрозою геноциду, повідомляє Новое время.
Про це заявила заступниця голови комітету інтеграції України з ЄС, голова делегації України в ПАРЄ Марія Мезенцева-Федоренко.
Вона зауважила, що це вже другий документ цієї тематики. ПАРЄ визнала Голодомор 1932−1933 років геноцидом українського народу в жовтні 2023 року.
Мезенцева-Федоренко зазначила, що в текст резолюції були внесені кілька правок.
Зокрема, було вилучено слово «міські», щоб вказати, що репресії стосувались не лише урбанізованих територій, а й усієї України. Також з’явилось нове формулювання, яке наголошує на тому, що «Голодомор, геноцид штучним голодом, призвів до загибелі мільйонів українців, прихованих від уваги іноземних спостерігачів, розташованих у містах».
Окрім цього, було додано, що ПАРЄ визнає, що знищення політичних та культурних лідерів і мільйонів простих українців було свідомо задумане як геноцид.
До резолюції також додали, що «Росія, так само як і в 1930-х роках, знову використовує продовольство як зброю не тільки проти України, але й для загострення глобальної продовольчої безпеки».
Після початку повномасштабної війни Росії проти України низка країн визнали Голодомор 1932−1933 років геноцидом українського народу. Це, зокрема:
- Великобританія,
- Словенія,
- Бельгія,
- Ірландія,
- Румунія,
- Молдова,
- Чехія,
- Німеччина,
- Ісландія,
- Франція,
- Болгарія,
- Люксембург,
- Хорватія.
15 грудня Європарламент проголосував за резолюцію щодо визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.