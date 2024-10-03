"Слугу" Клочко судитимуть у справі про збагачення на 11 млн грн

Справа щодо незаконного збагачення народного депутата Андрія Клочка скерована до суду﻿. З посиланням на дані Національного антикорупційного бюро, повідомляє Ділова столиця.

"НАБУ і САП скерували до суду справу за обвинуваченням чинного народного депутата України у незаконному збагаченні на 11 млн грн. Як встановило слідство, у 2020-2021 рр. народний обранець набув у власність активи загальною вартістю 25 млн грн, хоча офіційний дохід та заощадження його та дружини за цей період становили не більше 14 млн грн" , — йдеться в повідомленні.

В НАБУ зазначили, що йдеться про 3 земельні ділянки в Київській області, 5 квартир у Києві, 2 нежитлові приміщення, а також автівки Tesla та Mersedes-Benz. Переважна частина цього майна оформлена на близьких родичів, при цьому нардеп розпоряджається ним у повному обсязі.

Викриття злочину відбулось після оприлюднення журналістських розслідувань.

В НАБУ не називають прізвище нардепа, однак деталі справи свідчать, що йдеться про народного депутата від "Слуги народу" Андрія Клочка.

Як повідомлялося, 2 травня 2024 року Андрію Клочку повідомлено про підозру у незаконному збагаченні на 11 млн грн. У червні розслідування було завершено.