Ліванська армія вперше завдала удару "у відповідь" по Ізраїлю

У четвер, 3 жовтня, ліванська армія заявила, що відкрила вогонь у відповідь по ЦАХАЛу після того, як одного з її солдатів було вбито внаслідок ізраїльського удару. Це стало першим випадком участі ліванської армії в бойових діях проти Ізраїлю.﻿ Про це пише The Guardian із посиланням на офіційне повідомлення армії Лівану в X, повідомляє Новое время.

У відомстві повідомили, що «відкрили вогонь у відповідь» після того, як Ізраїль атакував армійську базу в ліванському прикордонному селі Бінт-Джебейль.

Раніше ліванська армія спростувала заяви про те, що відвела свої сили від кордону перед наземним вторгненням Ізраїлю в Ліван 30 вересня.

Уряд Лівану також закликав припинити бойові дії між Хезболлою та Ізраїлем і заявив, що не хоче війни.