Україна отримала понад третину боєприпасів з чеської ініціативи

Україна вже отримала понад третину з очікуваних 500 тисяч боєприпасів, які мають бути доставлені в рамках чеської ініціативи до кінця року.﻿﻿ Про це сказав посол України в Чехії Василь Зварич в інтервʼю ČTK.﻿, повідомляє Європейська правда.

Зварич акцентував, що українським військовим потрібні насамперед боєприпаси 155-мм калібру.

Він розповів, що Україна веде переговори з Міністерством оборони Чехії щодо розширення ініціативи, та запевнив, що не має інформації щодо проблем з боєприпасами, які передаються, про що нещодавно писала німецька газета Handelsblatt.

Посол також допустив, що публікація була спробою дискредитувати ініціативу, яка насправді є дієвою і має простір для розвитку, а також висловив сподівання, що постачання триватиме і у 2025 році.

Окрім цього, він зауважив, що ініціатива покликана стати інструментом інвестування в українське вітчизняне виробництво боєприпасів.